В Саудовской Аравии после 30-летнего запрета откроются кинотеатры

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии после 30-летнего запрета начали выдавать лицензии кинотеатрам.

Министерство культуры и информации запустило процесс с начала марта. Учреждения для публичной демонстрации фильмов заработают по всей стране в течение месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на канал "360", решение о возобновлении показов было принято в рамках, проводимых в королевстве реформ.

По прогнозам властей, к 2030 году в Саудовской Аравии будут действовать более 300 сетей кинотеатров. Все фильмы будут проходить цензуру.

До этого момента подданные королевства ездили в соседний Бахрейн, чтобы сходить в кино.