Баку. 8 мая. REPORT.AZ/. 7 мая в Баку состоялся концерт, посвященный Дню Европы.

Как сообщает Report, открывший мероприятие глава делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что концерт проводится в рамках II Европейского фестиваля толерантности, и нынешний год является особенным для отношений Азербайджан-ЕС, поскольку в 2018 году отмечается 10-летие с момента открытия офиса ЕС в Азербайджане, а также в этом году отмечается 100-летие основания АДР.

Посол ЕС подчеркнул, что Азербайджан и ЕС продолжают развивать сотрудничество, и сегодняшний концерт посвящен всем тем, кто вносит свой вклад в укрепление этих отношений.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев поздравил представительство ЕС с Днем Европы и отметил, что сегодняшний концерт вносит свой вклад в развитие культурного сотрудничества Азербайджана и Евросоюза и контактов между людьми.

В ходе концерта Бакинский камерный оркестр под руководством Фуада Ибрагимова, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров ( солист, контртенор) и заслуженный артист Сахиб Пашазаде (тар) исполнили ряд музыкальных произведений известных европейских и азербайджанских композиторов - В. А. Моцарта, А. Вивальди, Ф. Бадалбейли, Г. Гараева и др.