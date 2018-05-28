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    В Международном мугамном центре состоялся концерт в честь 100-летия АДР

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    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Международном мугамном центре состоялся концерт симфоническом музыки в честь 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики и министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

    Как передает Report, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриан находится в нашей стране с визитом.

    Концерт открылся произведениями Клода Дебюсси и Кара Караева. В программе прозвучали также другие сочинения европейских и азербайджанских композиторов.

    На концерте присутствовали посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, деятели культуры, представители общественности.

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