В Международном мугамном центре состоялся концерт в честь 100-летия АДР

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Международном мугамном центре состоялся концерт симфоническом музыки в честь 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики и министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Как передает Report, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриан находится в нашей стране с визитом.

Концерт открылся произведениями Клода Дебюсси и Кара Караева. В программе прозвучали также другие сочинения европейских и азербайджанских композиторов.

На концерте присутствовали посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, деятели культуры, представители общественности.