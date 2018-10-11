Вещи Ростроповича и его супруги выставят на торги за 4,6 млн долларов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Частную коллекцию российской оперной певицы Галины Вишневской и ее супруга всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича выставят на аукцион Sotheby's, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что их коллекция состоит из более чем 300 произведений искусства, мебели, ювелирных украшений, книг и музыкальных инструментов, на которых играл Ростропович. Стоимость предметов оценивается в 3,5 млн фунтов (4,6 млн долларов США).

"Аукцион даст возможность взглянуть на их удивительную совместную жизнь", - говорится в заявлении аукционного дома Sotheby's.