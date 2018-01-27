Солисты музыкального театра выступили в Государственном музее музыкальной культуры

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Солисты Азербайджанского государственного музыкального театра 25 января выступили на мероприятии в Государственном музее музыкальной культуры, посвященном 110-летию профессиональной композиторской школы Азербайджана.

Как сообщили Report в театре, в мероприятии выступили заслуженные артисты Саида Шарифалиева, Элеонора Мустафаева, Алимамед Новрузов, Айдан Гасанова, Амрах Дадашов, Самед Хасыев, Шабаш Джафаров, Аташ Гараев.

Солисты театра в сопровождении концертмейстера Фидан Бабаевой представили произведения Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Саида Рустамова, Васифа Адыгезалова, Рауфа Гаджиева, Октая Кязыми, Фаика Суджеддинова и молодого композитора Фирудина Аллахвердиева.

На мероприятии присуствовали народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженный артист Сабухи Ибаев и другие гости. Выступившие на вечере директор Государственного музея музыкальной культуры, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заслуженный руководитель культуры Наргиз Шафиева и другиедеятели культуры, рассказали о пути развития композиторской школы в течение 110 лет.

Был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю профессиональной композиторской школы.