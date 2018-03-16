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    Дэнни Бойл снимет 25-й фильм об агенте 007

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Британский кинорежиссер Дэнни Бойл снимет новый фильм из цикла о Джеймсе Бонде.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете Metro.

    "Прямо сейчас мы работаем над сценарием, - приводит издание слова Бойла. - Надеемся начать съемки в течение пяти-шести недель. Тогда "Бонд" сможет выйти к концу года". Фильм, который станет 25-й картиной о похождениях британского суперагента, на данным этапе носит условное название "Джеймс Бонд - 25".

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