Археологи нашли на юге Египта голову статуи римского императора Марка Аврелия

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Бюст римского императора Марка Аврелия был найден археологами в ходе ремонтных работ в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство по делам древностей.

Уникальность артефакта, подчеркивается в обнародованном ведомством коммюнике, состоит в том, что скульптурные изображения этого императора почти не встречались на территории Египта.

Как сообщил руководитель департамента Древнего Египта Аймана Ашмауи, находка в виде изображения кудрявой головы правителя с бородой имеет размеры 40 см на 33 см на 34 см. Также сообщается, что вблизи был найден фрагмент безголовой статуи из песчаника.

В настоящее время ученые рассчитывают сопоставить эти находки.