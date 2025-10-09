Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Нацассамблее Пакистана представят книгу о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне

    Культура
    • 09 октября, 2025
    • 10:51
    В Нацассамблее Пакистана представят книгу о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне

    Сегодня в здании Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) состоится презентация книги о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне - "История Отечественной войны: фактор личности".

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной ассамблеи в социальной сети Х.

    Отмечается, что мероприятие проводится при сотрудничестве с посольством Азербайджана в Исламабаде.

    "В презентации примут участие высокопоставленные иностранные гости, члены парламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан, депутаты, а также сотрудники Секретариата Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении.

    Как сообщалось, книга "История Отечественной войны – фактор личности" является совместным проектом исполнительной власти города Баку и Института истории НАНА.

