В Нацассамблее Пакистана представят книгу о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне
- 09 октября, 2025
- 10:51
Сегодня в здании Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) состоится презентация книги о победе Азербайджана во Второй Карабахской войне - "История Отечественной войны: фактор личности".
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной ассамблеи в социальной сети Х.
Отмечается, что мероприятие проводится при сотрудничестве с посольством Азербайджана в Исламабаде.
"В презентации примут участие высокопоставленные иностранные гости, члены парламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан, депутаты, а также сотрудники Секретариата Национальной ассамблеи", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, книга "История Отечественной войны – фактор личности" является совместным проектом исполнительной власти города Баку и Института истории НАНА.
