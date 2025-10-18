В Москве прошел концерт в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

В Учебном театре Российского института театрального искусства (ГИТИС) состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, драматурга, общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

Как сообщает российское бюро Report, на концерте прозвучали романсы и арии из знаменитых опер и оперетт "Фируза", "Аршин мал алан", "Кероглу".

На мероприятии с приветственной речью выступил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, который отметил высокий уровень исполнения студентов и эмоциональную силу программы концерта:

"Узеир Гаджибейли - основоположник азербайджанской профессиональной музыкальной школы. Его вклад огромен: он сумел соединить восточные мотивы с европейской музыкальной традицией. Стоит отметить, что европейские музыкальные традиции он воспринимал через влияние русской классической музыкальной школы. В итоге из этого синтеза родилась азербайджанская классическая профессиональная музыкальная школа", - заявил дипломат.

Профессор, заместитель заведующего кафедрой вокального искусства ГИТИСа Николай Васильев подчеркнул значение творчества У.Гаджибейли для мировой музыкальной культуры:

"Он был первым композитором, который серьезно занялся оперной драматургией у себя на родине. Это говорит о настоящем композиторском даре. Наш факультет с удовольствием откликнулся на юбилей, и мы постарались выбрать самые яркие, лучшие номера из его наследия. Они прозвучали и на русском, и на азербайджанском языках".

Декан факультета музыкального театра ГИТИСа Тимофей Саполёв сказал о том, что музыка Узеира Гаджибейли занимает особое место в учебном процессе:

"В учебном процессе нужно только самое лучшее. Поэтому в репертуаре студентов Моцарт, Шостакович, и Гаджибейли. Учиться надо на великой музыке. Это помогает формировать вкус, чувство формы, драматизм. Сегодня зрители, я уверен, получили настоящее удовольствие, ведь они соскучились по настоящей, искренней музыке".

Режиссер и ведущая вечера Мария Сладковская в свою очередь подчеркнула, что слышать, как европейская форма гармонично переплетается с азербайджанским колоритом, - "невероятное ощущение".