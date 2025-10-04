3 октября в Кино-центре Низами состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Сона".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Баку медиа центра Арзу Алиева, официальные лица правительства и деятели культуры.

Фильм "Тагиев: Сона" - третья часть фильма "Тагиев", посвященного жизни видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В фильме затрагиваются важные исторические события, происходившие в Баку и регионе в конце XIX - начале XX веков.

После многолетних испытаний в судьбе Гаджи Зейналабдина Тагиева появляется молодая и образованная женщина по имени Сона. Любовь к ней становится причиной новых сложностей и препятствий в его жизни. Фильм "Тагиев: Сона" повествует о незабываемой истории любви известного мецената и покорившей его сердце Соны ханым. Это рассказ о силе воли, позволившей героям преодолеть многие испытания, о верности и возвышенных чувствах. Зрители также увидят перемены, произошедшие в жизни героев из первых двух частей картины.

Генеральный продюсер фильма - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, режиссер - Заур Гасымлы, авторы сценария - Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор - Владимир Артемьев, художник - Сабухи Атабабаев, художник по костюмам - Вюсал Рагим и композитор - Этибар Асадли.

В фильме исторические персонажи воплощены большим профессиональным актерским составом, в том числе народными артистами Парвизом Мамедрзаевым, Гурбаном Исмаиловым, заслуженными артистами Расимом Джафаром, Эльшаном Рустамовым, Натаван Гаджиевой.

Напомним, что первая часть четырехсерийного фильма "Тагиев: Нефть", являющегося значительным вкладом в популяризацию истории Азербайджана и пропаганду наших национальных ценностей, была представлена в 2024 году, в год 100-летия кончины великого мецената. Первые две части фильма стали знаменательным культурным событием и были показаны в кинотеатрах страны, собрав широкую зрительскую аудиторию.

Азербайджанский комитет по отбору кинопроектов на 98-ю церемонию вручения премий Киноакадемии ("Оскар"), действующий при Союзе кинематографистов Азербайджана, официально выдвинул фильм "Тагиев: Нефть" на соискание 98-й премии "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм". Кроме того, первая часть фильма участвовала во всемирно известном фестивале Dehancer Colourist Awards 2024 и победила в номинации за лучший полнометражный фильм с высококачественной цветокоррекцией.

Съемки экранного произведения вошли в историю азербайджанского кинематографа благодаря своему масштабу. В массовых сценах фильма, который снимался в 76 различных локациях, участвовало около 2500 человек. Для исторических сцен фильма было изготовлено более 300 декораций. С целью полного отражения исторического периода, когда жил Тагиев, была создана особая мастерская. В ней были изготовлены большое количество одежды, аксессуары, украшения и специальный реквизит.

Отметим, что Баку медиа центр с самого начала своей деятельности придает большое значение увековечению истории Азербайджана, донесению ее реалий до широкой аудитории. За это время Центром были сняты вызвавшие широкий общественный интерес фильмы "Цель - Баку", "Наследие", "Последнее заседание", "Командировка длиною в жизнь", "Мы" и "Шуша, ты свободна!", отражающие различные периоды истории нашей страны.