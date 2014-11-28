​В Индонезии выбрали «Мисс мусульманского мира-2014»

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Несколько дней назад в Индонезии прошел финал конкурса «Мисс мусульманского мира-2014».

Как передает Report, главную награду присудили 25-летней Фатиме Бен Гуафраш из Туниса.

Победительница получила в качестве приза малый хадж в Мекку на двоих, золотой динар в 10000 долларов и золотые часы.

В конкурсе в этом году приняло участие 18 девушек, которые в обычной жизни работают учителями, врачами или учеными. Девушки дефилировали по сцене в традиционных мусульманских нарядах, также они читали суры из Корана и рассказывали свое мнение о современном исламе.