В Фонде "Знание" прошла встреча с создателями фильма "Неполные воспоминания"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В рамках программы "Культурное просвещение" Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики прошла встреча с творческим составом художественного фильма "Неполные воспоминания" ("Yarımçıq xatirələr") производства Киностудии "Азербайджанфильм".

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание", на мероприятии присутствовали исполнительный директор фонда Октай Самедов, руководитель аппарата Исахан Велиев, режиссер фильма Эльхан Джафаров, исполнители главных ролей, волонтеры Фонда "Знание", Службы Asan и пр.

Съемки прошли в Азербайджане и Беларуси – Бресте, Минске и поселке Вилейка.

Фильм повествует о бойцах, сражавшихся в 1941 году за Брестскую крепость, вставших спустя 50 лет на защиту Нагорного Карабаха и освобождение от армянских оккупантов.

Авторы сценария – Константин Воробьев и Явер Рзаев, оператор-постановщик - Надир Мехтиев, звукооператор - Тариель Гасанзаде, режиссеры-постановщики - Рафик Насиров и Вадим Шафранский, композитор - Полад Бюльбюльоглу, редактор - Рамиз Ровшан, исполнительный продюсер - Азер Гулиев, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В ролях - Бахруз Вагифоглу, Михаил Каминский, Георгий Саава, Гюльназ Гурбанова и другие.