В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Заклятие 4: Последний обряд"

В кинотеатре "CineMastercard" состоялся долгожданный предпремьерный показ одного из самых ожидаемых американских фильмов ужасов года - "Заклятие 4: Последний обряд". Мероприятие стало по-настоящему запоминающимся благодаря сотрудничеству с квест-компанией Portal Games, которая создала уникальное ощущение страха и мистики.

Гости события оказались в самом центре потустороннего мира еще до начала фильма. Специально для показа была оформлена тематическая фотозона. Профессиональные актеры, перевоплотились в персонажей из мира сверхъестественного и создавали эффект полного погружения в сюжет "Заклятия".

На закрытом показе приняли участие специальные гости международной платежной системы "Mastercard" в рамках программы "Priceless", известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Поддержку в организации мероприятия оказали: квест-компания Portal Games, ресторан "MADO", фото и видео - креативная компания "Light in Black", световые эффекты "ProEvents", вина "Meysari" -первый производитель органических вин в Азербайджане и Red Bull.

Четвертая часть культовой франшизы продолжает раскрывать мрачную хронику жизни и расследований Эда и Лоррейн Уорренов - известных демонологов и экстрасенсов. В этот раз супругам предстоит столкнуться с одним из самых загадочных и опасных случаев в их практике. Фильм основан на реальных событиях, как и предыдущие части, и обещает еще больше напряжения, паранормальных явлений и неожиданных поворотов.

Режиссер картины Майкл Чавес.

Производство: Warner Bros. Pictures.

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон и др.

Мероприятие позволило зрителям не просто посмотреть фильм, но и прочувствовать атмосферу страха еще до начала сеанса.

Зрители смогут насладиться самым ожидаемым фильмом ужасов "Заклятие 4: Последний обряд" в сети кинотеатров "CineMastercard" на трёх языках - турецком, английском и русском. Кроме того, фильм доступен в форматах 4DX и ScreenX, которые обеспечивают эффект полного погружения в происходящее на экране и делают просмотр максимально захватывающим.

В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Заклятие 4: Последний обряд"