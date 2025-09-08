ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Заклятие 4: Последний обряд"

    Культура
    • 08 сентября, 2025
    • 14:39
    В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма Заклятие 4: Последний обряд

    В кинотеатре "CineMastercard" состоялся долгожданный предпремьерный показ одного из самых ожидаемых американских фильмов ужасов года - "Заклятие 4: Последний обряд". Мероприятие стало по-настоящему запоминающимся благодаря сотрудничеству с квест-компанией Portal Games, которая создала уникальное ощущение страха и мистики.

    Гости события оказались в самом центре потустороннего мира еще до начала фильма. Специально для показа была оформлена тематическая фотозона. Профессиональные актеры, перевоплотились в персонажей из мира сверхъестественного и создавали эффект полного погружения в сюжет "Заклятия".

    На закрытом показе приняли участие специальные гости международной платежной системы "Mastercard" в рамках программы "Priceless", известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

    Поддержку в организации мероприятия оказали: квест-компания Portal Games, ресторан "MADO", фото и видео - креативная компания "Light in Black", световые эффекты "ProEvents", вина "Meysari" -первый производитель органических вин в Азербайджане и Red Bull.

    Четвертая часть культовой франшизы продолжает раскрывать мрачную хронику жизни и расследований Эда и Лоррейн Уорренов - известных демонологов и экстрасенсов. В этот раз супругам предстоит столкнуться с одним из самых загадочных и опасных случаев в их практике. Фильм основан на реальных событиях, как и предыдущие части, и обещает еще больше напряжения, паранормальных явлений и неожиданных поворотов.

    Режиссер картины Майкл Чавес.

    Производство: Warner Bros. Pictures.

    В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон и др.

    Мероприятие позволило зрителям не просто посмотреть фильм, но и прочувствовать атмосферу страха еще до начала сеанса.

    Зрители смогут насладиться самым ожидаемым фильмом ужасов "Заклятие 4: Последний обряд" в сети кинотеатров "CineMastercard" на трёх языках - турецком, английском и русском. Кроме того, фильм доступен в форматах 4DX и ScreenX, которые обеспечивают эффект полного погружения в происходящее на экране и делают просмотр максимально захватывающим.

    В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Заклятие 4: Последний обряд"

    В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Заклятие 4: Последний обряд"

    Фото
    Видео
    "CineMastercard" kinoteatrında "Cadu 4: Son Ayin" filminin öncədən nümayişi baş tutdu
    Фото
    Видео
    "CineMastercard" hosts a pre-premiere screening of the film "The Conjuring 4: Last Rites"

    Последние новости

    15:34

    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    15:33

    Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьями

    Внутренняя политика
    15:31

    Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:30
    Фото

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Индивидуальные
    15:24

    Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:21

    В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годах

    Внутренняя политика
    15:17
    Фото

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Инфраструктура
    15:16

    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Бизнес
    15:11

    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Футбол
    Лента новостей