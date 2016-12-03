В CinemaPlus организован закрытый показ фильма "Американская пастораль"

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus был организован закрытый предпремьерный показ голливудского фильма "Американская пастораль" на азербайджанском языке с известными азербайджанскими актерами.

Как сообщает Report, в специально украшенном под тематику фильма фойе был организован фуршет для гостей. В этот вечер гостями кинотеатра были звезды шоу-бизнеса, известные журналисты, блогеры и предприниматели крупных организаций.

Фильм "Американская пастораль" был дублирован на студии Cinemazadeh в 2016 году. Режиссер дубляжа - Джафар Ахундзаде, главный редактор - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, пост-продакшн - супервайзер Вугар Исламзаде.

В озвучивании фильма приняли участие Турал Асадов, Парвин Абиева, Оксана Расулова, Афаг Гянджали, Саид Низами, Гюльнара Зулалова, Рамиль Зейналлы, Хатаи Али, Хумар Гулузаде, Халаф Джафаров, а также народный артист Азербайджанской Республики Фуад Поладов.

Фильм "Американская пастораль" снят по одноименному роману американского писателя Филипа Рота. В картине рассказывается об образцовом американце – законопослушном гражданине, любящем муже и заботливом отце, предпринимателе, работающем на своей небольшой фабрике, которую он унаследовал после смерти отца. На таких как он держится американское общество. Приходят 60-е, и идиллия начинает рушиться, когда любимая дочь сбегает из дома, встав на путь политического террора. Режиссер драмы - прославленный шотландский актер Юэн МакГрегор.

В главных ролях - Юэн МакГрегор, Джениффер Коннелли и Дакота Фаннин.

Фильм демонстрируется во всех кинотеатрах с 1 декабря.

Спонсорами мероприятия являются CinemaDistribution, Kolorit и TNT.