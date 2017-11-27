В Баку прошел концерт венгерской музыки

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прошел концерт, посвященный 135-летию со дня рождения известного венгерского композитора, музыканта и теоретика музыки Золтана Кодая, сообщает Report.

На концерте венгерские и азербайджанские исполнители представили композиции всех периодов жизни З. Кодая.

Композитор активно занимался теорией музыки, писал работы по музыкальной педагогике. В частности, совместно со своим учеником Енё Адамом разработал метод Кодая, особенно успешный при обучении непрофессиональных музыкантов и хоровых групп.