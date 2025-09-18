Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Анкаре презентовали книгу "Фортепианные произведения азербайджанских композиторов"

    Культура
    18 сентября, 2025
    • 18:53
    В Анкаре презентовали книгу Фортепианные произведения азербайджанских композиторов

    В Университете Гази в Анкаре состоялась презентация книги "Фортепианные произведения азербайджанских композиторов" ("Azerbaycanlı bestecilerden piyano eserleri").

    Как сообщает турецкое бюро Report, книга составлена музыкальным специалистом Анкарского театра оперы и балета Наилей Ахмедовой.

    В издании представлены нотные произведения для фортепиано многих азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Солтана Гаджибекова, Асафа Зейналлы, Саида Рустамова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Джовдета Гаджиева, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова, Акшина Ализаде и других.

    В книге представлена обширная информация о великом композиторе Узеире Гаджибейли, его творчестве и вкладе в музыкальное искусство.

    Ахмедова сообщила турецкому бюро Report, что книга подготовлена для представления 107 университетам Турции, специализирующимся в области музыки, включая Ближневосточный университет Турецкой Республики Северного Кипра, а также музыкальным школам и турецкой музыкальной общественности.

    Ankarada "Azərbaycanlı bəstəkarların piano əsərləri" adlı kitabın təqdimatı da keçirilib

