В Анкаре презентовали книгу "Фортепианные произведения азербайджанских композиторов"

В Университете Гази в Анкаре состоялась презентация книги "Фортепианные произведения азербайджанских композиторов" ("Azerbaycanlı bestecilerden piyano eserleri").

Как сообщает турецкое бюро Report, книга составлена музыкальным специалистом Анкарского театра оперы и балета Наилей Ахмедовой.

В издании представлены нотные произведения для фортепиано многих азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Солтана Гаджибекова, Асафа Зейналлы, Саида Рустамова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Джовдета Гаджиева, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова, Акшина Ализаде и других.

В книге представлена обширная информация о великом композиторе Узеире Гаджибейли, его творчестве и вкладе в музыкальное искусство.

Ахмедова сообщила турецкому бюро Report, что книга подготовлена для представления 107 университетам Турции, специализирующимся в области музыки, включая Ближневосточный университет Турецкой Республики Северного Кипра, а также музыкальным школам и турецкой музыкальной общественности.