В Анкаре презентовали книгу "Фортепианные произведения азербайджанских композиторов"
- 18 сентября, 2025
- 18:53
В Университете Гази в Анкаре состоялась презентация книги "Фортепианные произведения азербайджанских композиторов" ("Azerbaycanlı bestecilerden piyano eserleri").
Как сообщает турецкое бюро Report, книга составлена музыкальным специалистом Анкарского театра оперы и балета Наилей Ахмедовой.
В издании представлены нотные произведения для фортепиано многих азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Солтана Гаджибекова, Асафа Зейналлы, Саида Рустамова, Фикрета Амирова, Кара Караева, Джовдета Гаджиева, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова, Акшина Ализаде и других.
В книге представлена обширная информация о великом композиторе Узеире Гаджибейли, его творчестве и вкладе в музыкальное искусство.
Ахмедова сообщила турецкому бюро Report, что книга подготовлена для представления 107 университетам Турции, специализирующимся в области музыки, включая Ближневосточный университет Турецкой Республики Северного Кипра, а также музыкальным школам и турецкой музыкальной общественности.