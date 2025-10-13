В Анкаре почтили память Ахмеда Джавада

Посольство Азербайджана в Турции и действующий при посольстве Культурный центр и Институт Ахмеда Джавада организовали в Анкарском университете Хаджи Байрам Вели памятное мероприятие по случаю 88-й годовщины со дня смерти Ахмеда Джавада.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие известные ученые в области азербайджанской и турецкой литературы, дипломаты, деятели культуры и искусства, студенты, а также представители СМИ.

Отмечено, что это знаменательное мероприятие, организованное с целью сохранения творческого наследия великого поэта и передачи его молодым поколениям, внесет важный вклад в дальнейшее укрепление культурных и духовных связей между Азербайджаном и Турцией.

В конце мероприятия был продемонстрирован видеоматериал, отражающий жизнь и творчество Ахмеда Джавада.