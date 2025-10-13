Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Анкаре почтили память Ахмеда Джавада

    Культура
    • 13 октября, 2025
    • 18:57
    В Анкаре почтили память Ахмеда Джавада

    Посольство Азербайджана в Турции и действующий при посольстве Культурный центр и Институт Ахмеда Джавада организовали в Анкарском университете Хаджи Байрам Вели памятное мероприятие по случаю 88-й годовщины со дня смерти Ахмеда Джавада.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие известные ученые в области азербайджанской и турецкой литературы, дипломаты, деятели культуры и искусства, студенты, а также представители СМИ.

    Отмечено, что это знаменательное мероприятие, организованное с целью сохранения творческого наследия великого поэта и передачи его молодым поколениям, внесет важный вклад в дальнейшее укрепление культурных и духовных связей между Азербайджаном и Турцией.

    В конце мероприятия был продемонстрирован видеоматериал, отражающий жизнь и творчество Ахмеда Джавада.

    Ахмед Джавад Турция посольство Азербайджана
    Фото
    Ankarada Əhməd Cavadın xatirəsi anılıb

    Лента новостей