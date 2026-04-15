    • 15 апреля, 2026
    • 23:51
    Состоялась премьера исторического художественного фильма Акинак

    В Центре Гейдара Алиева состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Акинак", снятого при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, а также известные деятели культуры и искусства.

    Картина, созданная компанией Narimanfilm LLC, поставлена заслуженным деятелем искусств Эльханом Джафаровым. Авторы сценария - Ильгар Сафат, Азер Зиядлы, Иревани и Лятиф Лятифсой, оператор-постановщик - Руслан Агазаде.

    Историко-приключенческий фильм, насыщенный элементами фэнтези, предлагает совершенно новый идеологический взгляд на историческое прошлое азербайджанской государственности. Хотя картина в основном рассчитана на молодую аудиторию, благодаря сюжетной линии и визуальному решению она способна заинтересовать зрителей всех возрастов.

    События фильма разворачиваются в древнем государстве Ишгуз (Ич Огуз), некогда существовавшем на территории современного Азербайджана. Для спасения народа и страны, подвергшихся вражескому нападению, необходимо найти меч "Акинак" - одну из четырех священных реликвий, некогда ниспосланных с небес. Для выполнения этой тяжелой и судьбоносной миссии в опасный путь отправляются четверо храбрых молодых людей. На пути к цели им предстоит бороться как с реальными врагами, так и с темными чарами.

    Премьера фильма была встречена с большим интересом. Во время мероприятия также были продемонстрированы трейлеры анимационных и художественных фильмов, подготовленных при поддержке Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, презентации которых состоятся в этом году.

    Отметим, что с мая картина "Акинак" будет представлена широкой зрительской аудитории во всех кинотеатрах страны.

    "Akinak" tarixi bədii filminin premyerası böyük maraqla qarşılanıb

