    Состоялась литературно-художественная программа, посвященная 140-летию Узеира Гаджибейли

    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 20:38
    Состоялась литературно-художественная программа, посвященная 140-летию Узеира Гаджибейли

    В рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Доме-музее великого композитора была организована литературно-художественная программа.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры, в программе, посвященной 140-летию Узеира Гаджибейли, приняли участие замминистра культуры Мурад Гусейнов, начальник отдела искусства и нематериального культурного наследия ведомства Интигам Бабаев, ректор Азербайджанской национальной консерватории Камиля Дадашзаде, профессор консерватории Лала Гусейнова, деятели культуры и искусства, любители музыки и школьники.

    Ректор Азербайджанской национальной консерватории Камиля Дадашзаде в своем выступлении рассказала о роли Узеира Гаджибейли в развитии азербайджанской музыки, отметив, что его творчество охватывает как прошлое, так и современность, а также будущее азербайджанской музыки.

    Профессор консерватории Лала Гусейнова в своем выступлении отметила, что Гаджибейли как основоположник профессионального музыкального искусства Азербайджана, великий композитор, педагог и музыковед, внес неоценимый вклад в культурное наследие нашего народа. С его оперой "Лейли и Меджнун", написанной в 1908 году, в Азербайджане и во всем восточном мире появился первый оперный жанр, положивший начало новому этапу в истории национальной музыки.

    Музыковед, Заслуженный деятель искусств, профессор Зумруд Дадашзаде в своем выступлении рассказала о неоценимых заслугах великого мастера в развитии нашей музыкальной культуры как основоположника азербайджанской национальной композиторской школы.

    Программа продолжилась музыкальными произведениями из репертуара Узеира Гаджибейли в исполнении преподавателей и учеников школы искусств и музыки.

    Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii proqram təşkil olunub

