​Скончался народный писатель Азербайджана Максуд Ибрагимбеков

Баку. 23 Марта. REPORT.AZ/ В Баку на 81-м году жизни скончался известный азербайджанский писатель Максуд Ибрагимбеков.

Как передает Report, об этом сообщает сайт Союза писателей Азербайджана ayb.az

Ибрагимбеков - лауреат Государственной премии Азербайджана (1976), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1979), народный писатель Азербайджана (1988), кавалер орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", лауреат Межгосударственной премии СНГ "Звёзды Содружества", кавалер ордена Папы Римского, почётный член учёного совета Университета штата Луизиана, председатель Дворянского собрания Азербайджана.

Максуд Мамед Ибрагим оглы Ибрагимбеков родился 11 мая 1935 года в Баку. Окончил строительный факультет Азербайджанского государственного политехнического института (1960), Высшие сценарные курсы (1964) и Высшие режиссёрские курсы (1973) в Москве. Ибрагимбеков - автор романов, повестей и рассказов, публиковавшихся в различных периодических изданиях мира и страны, в том числе в журналах "Азербайджан", "Дружба народов", "Новый мир", "Юность", "Роман-газета", "Литературный Азербайджан" и других.

Среди этих произведений - "За все хорошее - смерть", "Кто поедет в Трускавец?", "И не было лучше брата", "Пусть он останется с нами", "Прилетала сова", "История с благополучным концом" и другие. Проза Максуда Ибрагимбекова переведена на многие языки мира.

На основе сценариев Магсуда Ибрагимбекова снято множество фильмов и поставлены спектакли. Среди них - "Я помню тебя, учитель" ("Наш учитель Джабиш"), "Последняя ночь детства", "Прерванная серенада", "В один прекрасный день", "Главное интервью", "Кто поедет в Трускавец?" и другие, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа.