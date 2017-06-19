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    Скончался художественный руководитель театра "Заман"

    Низами Мирсалаев был также известен выступлением на одной сцене с Арифом Гулиевым в театре сатиры

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Скончался художественный руководитель, директор театра "Заман" Гаджи Низами Мирсалаев.

    Как сообщает Report, он скончался после затяжной болезни.

    Отметим, что Гаджи Низами Мирсалаев родился в 1957 году в Лянкяране. Там же окончил среднюю школу. После окончания Университета искусств в Баку долгое время работал в Театре музкомедии. После в январе 2000 года начал осуществлять деятельность в театре, был художественным руководителем театра "Заман". Низами Мирсалаев был также известен выступлением на одной сцене с народным артистом Арифом Гулиевым в театре сатиры.

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