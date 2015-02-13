​Редкие рукописные ноты Узеира Гаджибейли сданы в музей - ФОТО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Фонд документальных источников Национального музея истории Азербайджана сданы редкие ноты, написанные рукой основателя азербайджанской национальной музыки, гениального композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, это созданное в 1930 году произведение "Гимн", посвященное 10-летию установления советской власти в Азербайджане, и "Кантата", посвященная 1000-летию со дня рождения великого персидского поэта Фирдоуси.