    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 21:40
    Наталья Жукова: Выставка в Nine Senses объединила искусство и благотворительность

    Выставка и аукцион "Послы историй" объединила искусство и благотворительность.

    Об этом заявила Report директор Nine Senses Art Center Наталья Жукова.

    "Изначально художница Зейнаб Бабаева и ее мама обратились к нам для организации выставки, однако Nine Senses предложил придать экспозиции особый смысл - объединить искусство и помощь животным. Так появилась идея коллаборации с приютом GWARP, с которым нас связывают дружеские отношения. Этот приют не просто занимается лечением и заботой о животных, он является для них пространством любви и доброты", - отметила директор центра.

    По ее словам, поддержка приюта стала важной частью проекта: "Мне очень хотелось оказать поддержку GWARP, поэтому мы придумали такой формат взаимодействия. Зейнаб сразу откликнулась на идею - она всегда хотела помогать животным".

    Н.Жукова также подчеркнула художественную ценность работ юной художницы. По ее словам, работы Зейнаб Бабаевой представляют собой пример современного искусства. Ее персонажи чисты и искренни, они не созданы ради популяризации или моды.

