Ливия заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в сфере культуры

    Культура
    • 09 декабря, 2025
    • 18:39
    Ливия заинтересована в установлении тесного сотрудничества с Азербайджаном в сфере культуры.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

    Было отмечено, что на проходящем в Баку "Фестивале культуры ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025" принимает участие министр культуры Ливии Мабрука Осман Тоги.

    Сегодня в Бакинском конгресс-центре состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с ливийской коллегой.

    Керимли подчеркнул, что фестиваль предоставляет отличную возможность для обсуждения культурного сотрудничества между двумя странами.

    Ливийский министр, подчеркнув намерение установить тесное сотрудничество с Азербайджаном в сфере культуры, выразила уверенность, что совместная деятельность принесет эффективные результаты в расширении культурных отношений между двумя странами.

    На встрече были обсуждены перспективы культурных связей, достигнута договоренность о продолжении контактов.

