Ливия заинтересована в тесном сотрудничестве с Азербайджаном в сфере культуры

Ливия заинтересована в установлении тесного сотрудничества с Азербайджаном в сфере культуры.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что на проходящем в Баку "Фестивале культуры ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025" принимает участие министр культуры Ливии Мабрука Осман Тоги.

Сегодня в Бакинском конгресс-центре состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с ливийской коллегой.

Керимли подчеркнул, что фестиваль предоставляет отличную возможность для обсуждения культурного сотрудничества между двумя странами.

Ливийский министр, подчеркнув намерение установить тесное сотрудничество с Азербайджаном в сфере культуры, выразила уверенность, что совместная деятельность принесет эффективные результаты в расширении культурных отношений между двумя странами.

На встрече были обсуждены перспективы культурных связей, достигнута договоренность о продолжении контактов.