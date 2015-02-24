​Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия "Выставки классических автомобилей"

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия "Выставки классических автомобилей".

Как передает Report, в церемонии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Директор Центра Гейдара Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекберов выразил признательность тем, кто работал над проектом в течение года, в том числе сотрудникам Центра, представителям зарубежных музеев.

Заместитель директора Национального автомобильного музея Франции Ришар Келлер проинформировал о коллекции представляемого им музея. Он отметил, что основу этой коллекции составляет принадлежащая братьям Шлумпф коллекция. В эту коллекцию входят произведенные в различные годы автомобили.

Куратор международной выставки Хорст Кампан отметил уникальность демонстрируемой на этой выставке коллекции. Гость сказал, что наша страна имеет богатую историю, отметил, что Азербайджан отличается своей нефтяной промышленностью, и развитие именно этой отрасли внесло вклад в развитие автомобильной индустрии в мире.

Затем состоялась церемония открытия выставки классических автомобилей.

На выставке, организованной Автомобильной федерацией Азербайджана, коллекциями "Classic Remise" (Германия) и "Шлумпф" (Франция) совместно с Национальным автомобильным музеем, демонстрируются автомобили, произведенные с момента возникновения автомобиля – начиная с конца ХIХ века – в Германии, США, Италии, Франции, Великобритании и бывшем СССР. Несмотря на то, что сегодня производятся автомобили, соответствующие самым последним новшествам, все еще есть машины, которые до наших дней не вышли из моды, а самое главное, не утратили своего качества. Есть марки автомашин, которые не производятся в настоящее время, но все еще находятся в сфере интересов автолюбителей. Исходя именно из этого интереса и наблюдая представленную выставку, посетители будут совершать экскурс в историю производства транспортных средств, смогут познакомиться с различными этапами развития автомобильной индустрии. Собирая вместе автолюбителей, эта выставка также порождает ностальгические чувства. На выставке, которая впервые представлена столь многочисленными экспонатами, также демонстрируются относящиеся к различным периодам заправочные установки, дорожные знаки, издания об автомобилях и другие аксессуары, а также подготовленные на основе архивных материалов видеоролики.

Накануне выставки была издана книга "В историю с четырьмя колесами" об автомобильной истории Автомобильной федерации Азербайджана. В издании представлены информация и фотоснимки об автомобилях, произведенных в разные годы в различных странах.

Выставка будет открыта для посетителей в пятницу, субботу и воскресенье.