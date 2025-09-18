Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Кыргызстан выдвинул фильм "Кара Кызыл Сары" на "Оскар-2026"

    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 12:43
    Кыргызстан выдвинул фильм Кара Кызыл Сары на Оскар-2026

    Полнометражный фильм режиссера Актана Арыма Кубата "Кара Кызыл Сары" выбран для официального представления Кыргызстана в борьбе за премию "Оскар" в 2026 году,

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Оскаровский комитет страны.

    Фильм будет бороться за награду в категории Best International Feature Film (Лучший международный художественный фильм). Ежегодно страны выдвигают на эту категорию по одной картине, отражающей культурное и художественное наследие национального кинематографа. Номинация существует с 1956 года.

    Фильм "Кара Кызыл Сары" 21 июня завоевал главный приз - "За лучший полнометражный фильм" в основной программе Шанхайского международного кинофестиваля.

    Отметим, что Азербайджан на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм" выдвинул фильм "Тагиев. Нефть".

    Кыргызстан Оскар фильм

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей