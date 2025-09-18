Кыргызстан выдвинул фильм "Кара Кызыл Сары" на "Оскар-2026"

Полнометражный фильм режиссера Актана Арыма Кубата "Кара Кызыл Сары" выбран для официального представления Кыргызстана в борьбе за премию "Оскар" в 2026 году,

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Оскаровский комитет страны.

Фильм будет бороться за награду в категории Best International Feature Film (Лучший международный художественный фильм). Ежегодно страны выдвигают на эту категорию по одной картине, отражающей культурное и художественное наследие национального кинематографа. Номинация существует с 1956 года.

Фильм "Кара Кызыл Сары" 21 июня завоевал главный приз - "За лучший полнометражный фильм" в основной программе Шанхайского международного кинофестиваля.

Отметим, что Азербайджан на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм" выдвинул фильм "Тагиев. Нефть".