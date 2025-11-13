Керим Тахиров: Национальные библиотеки тюркских стран объединяются впервые за 30 лет

Азербайджан выступил инициатором создания Ассоциации национальных библиотек тюркского мира и тем самым изменил ситуацию, при которой национальные библиотеки тюркских стран более 30 лет не могли объединиться.

Как передает Report из Ташкента, об этом директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров заявил на пленарном заседании международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

По его словам, создание ассоциации станет важным шагом для углубления сотрудничества между тюркскими государствами.

"Все это время мы не могли объединиться, однако теперь у нас будет Ассоциация библиотек тюркского мира", - подчеркнул Тагиров.

Директор также сообщил, что Азербайджан активно работает над возвращением на родину национальных литературных артефактов, которые находятся в музеях и частных коллекциях в других государствах. Он призвал страны Центральной Азии поддержать эту инициативу.

Кроме того, Таиров отметил, что с 2019 года Азербайджан приобрел более 500 электронных версий значимых литературных произведений тюркского мира и опубликовал их в стране. Он также предложил коллегам активнее передавать литературные памятники исламского мира в Центр исламской цивилизации в Ташкенте, что, по его словам, позволит значительно обогатить фонд учреждения.