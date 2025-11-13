Türk ölkələrinin milli kitabxanaları 30 ildən sonra ilk dəfə birləşir
- 13 noyabr, 2025
- 15:35
Azərbaycan türk dünyasının milli kitabxanalarının Assosiasiyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edərək, türk ölkələrinin milli kitabxanalarının 30 ildən artıq bir müddət ərzində birləşə bilmədiyi vəziyyəti dəyişib.
"Report"un Daşkəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresinin plenar iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, assosiasiyasının yaradılması türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün mühüm addım olacaq: "Bütün bu müddət ərzində biz birləşə bilmirdik, lakin indi bizim türk dünyası kitabxanalar Assosiasiyamız olacaq".
Direktor, həmçinin bildirib ki, Azərbaycan digər dövlətlərdəki muzey və şəxsi kolleksiyalarda olan milli ədəbi artefaktların vətənə qaytarılması istiqamətində fəal iş aparır. O, Mərkəzi Asiya ölkələrini bu təşəbbüsü dəstəkləməyə çağırıb.
Bundan əlavə, K.Tahirov qeyd edib ki, 2019-cu ildən Azərbaycan türk dünyasının 500-dən çox əhəmiyyətli ədəbi əsərlərinin elektron versiyalarını əldə edib və ölkədə nəşr edib. O, həmçinin həmkarlarını İslam dünyasının ədəbi abidələrini Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzinə daha fəal şəkildə təhvil verməyi təklif edib. K.Tahirovun sözlərinə görə, bu, qurumun fondunu əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirəcək.