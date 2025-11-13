İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Türk ölkələrinin milli kitabxanaları 30 ildən sonra ilk dəfə birləşir

    Mədəniyyət
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:35
    Türk ölkələrinin milli kitabxanaları 30 ildən sonra ilk dəfə birləşir

    Azərbaycan türk dünyasının milli kitabxanalarının Assosiasiyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edərək, türk ölkələrinin milli kitabxanalarının 30 ildən artıq bir müddət ərzində birləşə bilmədiyi vəziyyəti dəyişib.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresinin plenar iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, assosiasiyasının yaradılması türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün mühüm addım olacaq: "Bütün bu müddət ərzində biz birləşə bilmirdik, lakin indi bizim türk dünyası kitabxanalar Assosiasiyamız olacaq".

    Direktor, həmçinin bildirib ki, Azərbaycan digər dövlətlərdəki muzey və şəxsi kolleksiyalarda olan milli ədəbi artefaktların vətənə qaytarılması istiqamətində fəal iş aparır. O, Mərkəzi Asiya ölkələrini bu təşəbbüsü dəstəkləməyə çağırıb.

    Bundan əlavə, K.Tahirov qeyd edib ki, 2019-cu ildən Azərbaycan türk dünyasının 500-dən çox əhəmiyyətli ədəbi əsərlərinin elektron versiyalarını əldə edib və ölkədə nəşr edib. O, həmçinin həmkarlarını İslam dünyasının ədəbi abidələrini Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzinə daha fəal şəkildə təhvil verməyi təklif edib. K.Tahirovun sözlərinə görə, bu, qurumun fondunu əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirəcək.

    Azərbaycan Kərim Tahirov Milli Kitabxana assosiasiya
    Керим Таиров: Национальные библиотеки тюркских стран объединяются впервые за 30 лет
    National libraries of Turkic countries uniting for first time in 30 years

    Son xəbərlər

    16:51

    Quba şəhərində yol nişanlanma işləri aparılır

    İnfrastruktur
    16:49
    Foto

    Bazarlarda soyuq sıxım yağ məhsullarının emalı və satışında nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    16:48

    Kəmaləddin Heydərov İsrailin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:46

    Skandinav və Baltik ölkələri Ukrayna üçün ABŞ-dən alınacaq 500 milyon dollarlıq hərbi paketi birgə maliyyələşdirəcəklər

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycan Benin və Qanadan keşyu fındığı almağa başlayıb

    Biznes
    16:42

    Deputat: Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt olmadığı qədər öz tarixi yurdlarına qayıtmağa yaxındırlar

    Daxili siyasət
    16:39

    Rejissor: "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms"a çəkmək istədiyimiz uşağa valideyni "cek-pot" kimi baxırdı

    İncəsənət
    16:37

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 219 mənzil əlavə olunub

    Maliyyə
    16:30

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" üçün vergi-gömrük güzəştlərinin müddəti artırılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti