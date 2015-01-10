​В Италии умер знаменитый режиссер Франческо Рози

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Известный итальянский режиссер и сценарист Франческо Рози скончался в субботу в Риме в возрасте 92 лет.

Как передает Report, он начал свою кинокарьеру в 1948 году в качестве ассистента режиссера Лукино Висконти в фильме "Земля дрожит".

Рози впоследствии работал с такими мастерами киноиндустрии, как Микеланджело Антониони, Марио Моничелли, Тонино Гуэрра, Паскуалино Де Сантис и другими.

Рози удостоен большого количества кинопремий.

В частности, в 1962 году он получил Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля за ленту "Сальваторе Джулиано", в 1963 году - Золотого льва Венецианского кинофестиваля за социально-политическую драму "Руки над городом", а в 1972 году - Гран-при Каннского фестиваля за драму "Дело Маттеи".