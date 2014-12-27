 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Египте запретили показ библейского фильма о Моисее

    Цензоры объясняют свое решение выявленными историческими неточностями, в частности, предположениями, что пирамиды были построены евреями.

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Египта запретили показ в кинотеатрах страны снятый Голливудом новый библейский эпос о пророке Моисее "Исход: цари и боги".

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, государственные цензоры объясняют свое решение выявленными историческими неточностями, в частности, предположениями, что пирамиды были построены евреями.

    Министр культуры Египта заявил, что фильм трактует исторические события с сионистской точки зрения.

    Сообщается также, что власти Марокко тоже запретили этот фильм, хотя официальных заявлений по этому поводу пока не было.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi