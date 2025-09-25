Болгария утвердила культурную программу с Азербайджаном на 2025-2029 годы

Совет министров Болгарии одобрил проект программы сотрудничества с министерством культуры Азербайджана на 2025-2029 гг.

Об этом сообщает Report со ссылкой болгарские СМИ.

Проект программы предусматривает сотрудничество между странами в области музыки, изобразительного искусства, музеев и галерей, движимого и недвижимого культурного наследия, возвращения незаконно вывезенных культурных ценностей, книг и библиотек, кино, фольклора, оперы, драмы, кукольного и циркового театра.

Программа также обеспечивает основу для обмена опытом и углубления сотрудничества в сфере культуры и творчества.

Ранее действовавшая программа на 2019–2023 годы истекла 31 декабря 2023 года.