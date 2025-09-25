Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Болгария утвердила культурную программу с Азербайджаном на 2025-2029 годы

    Культура
    • 25 сентября, 2025
    • 16:44
    Болгария утвердила культурную программу с Азербайджаном на 2025-2029 годы

    Совет министров Болгарии одобрил проект программы сотрудничества с министерством культуры Азербайджана на 2025-2029 гг.

    Об этом сообщает Report со ссылкой болгарские СМИ.

    Проект программы предусматривает сотрудничество между странами в области музыки, изобразительного искусства, музеев и галерей, движимого и недвижимого культурного наследия, возвращения незаконно вывезенных культурных ценностей, книг и библиотек, кино, фольклора, оперы, драмы, кукольного и циркового театра.

    Программа также обеспечивает основу для обмена опытом и углубления сотрудничества в сфере культуры и творчества.

    Ранее действовавшая программа на 2019–2023 годы истекла 31 декабря 2023 года.

    Азербайджан Болгария сотрудничество Минкультуры
    Bulgaria approves cultural program with Azerbaijan for 2025–2029

