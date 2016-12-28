Абульфас Гараев: Этот год можно считать новым этапом в истории азербайджанского театра

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Этот год можно считать новым этапом в истории азербайджанского театра".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев, выступая на мероприятии по случаю 85-летия Азербайджанского государственного кукольного театра.

По словам министра, произошедшие в последние годы события в области театра являются новшеством: "В жизни театра бывают и сложные и легкие этапы. Направление в последние годы деятельности театра большей частью на бытовые или же другие мелкие проблемы, нежели на творческую деятельность, вызывало у нас обеспокоенность. Однако проводимые за последний год мероприятия показали силу и могущество азербайджанского театра. Уверен, что эти имеющие 145-летнюю историю традиции будут продолжены. Считаю, что последний год стал новым этапом в истории азербайджанского театра. Так, постановка в большинстве театров нескольких крупных спектаклей превратилась в знаменательное культурное событие".