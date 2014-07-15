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    Азербайджанский композитор стал победителем известного международного конкурса

    Вручение премии состоится в феврале 2015-го года в Консерватории Грац

    Баку, 15 июля, Report.az/ Молодой композитор Аяз Гамберли стал победителем конкурса всемирно известных  композиторов 9-го  Международного Конкурса "Франц Шуберт и Современная Музыка" ("Franz Schubert and Modern Music").

    Как сообщили REPORT в министерстве культуры и туризма,  в этом году состав жюри под председательством Роберта Хольдрика (Robert Höldrich)  просмотрел 185 произведений из 51 страны.

    Мероприятие по случаю вручения премии состоится в феврале 2015-го года в Консерватории Грац.

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