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    Женская сборная Испании стала чемпионом Европы по баскетболу

    В финале испанки обыграли француженок со счетом 71:55© Foto: EPA\Martin

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Женская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по баскетболу, который проходил в Чехии.

    Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

    В финале испанки обыграли француженок со счетом 71:55. Третье место заняла команда Бельгии, победившая гречанок со счетом 78:45.

    Сборная России заняла второе место в группе D и уступила команде Греции в квалификационном матче за выход в четвертьфинал турнира.

    Сборная Испании стала чемпионом Европы в третий раз (ранее команда побеждала в 1993, 2013 гг.).

    Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии.

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