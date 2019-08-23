Женская сборная Азербайджана по волейболу вступает в борьбу на чемпионате Европы

Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин.
Как сообщает Report, игры группы "С", в которую входит Азербайджан, пройдут в столице Венгрии Будапеште. Сборная под руководством Джованни Капрара сегодня проведет первую игру против сборной Хорватии. Встреча назначена на 17:00 по бакинскому времени.
Итальянский специалист задействует команду из 12 человек, в которую входят Яна Азимова, Кристина Ягубова, Шафагат Алышанова, Айшан Абдулазимова, Олена Гасанова, Мария Кирилюк, Одина Алиева, Елизавета Самедова, Анастасия Бессонова, Полина Рагимова, Маргарита Азизова и Баяз Алиева.
Наряду с Хорватией, в группу "С" входит также Голландия, Румыния и Эстония. Наша сборная примет участие в 8-м чемпионате Европы за свою историю. Сборная до сих пор не попадала в списки призеров континентального первенства, но дважды была к этому близка. В 2005 году, когда команда дебютировала, и в последнем чемпионате, который был проведён в нашей стране, сборная дошла до полуфинала, но удовлетворилась 4-м местом.
Отметим, что занявшие первые 4 места в групповом этапе команды выйдут в 1/8 финала. Если сборная сумеет этого добиться в соревновании, которое проводится в 31-й раз, она встретится с командами группы "А". Занявшие первые 7 мест в соревновании сборные пройдут в Европейский олимпийский квалификационный турнир. Победитель соревнования завоюет лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020.
Групповой этап
23-29 августа
Группа A (Турция, Анкара): Франция, Болгария, Сербия, Финляндия, Турция, Греция
Группа B (Польша, Лодз): Бельгия, Украина, Италия, Португалия, Польша, Словения
Группа C (Венгрия, Будапешт): Азербайджан, Хорватия, Голландия, Румыния, Венгрия, Эстония
Группа D (Словакия, Братислава): Швейцария, Германия, Беларусь, Россия, Словакия, Испания
Группа C
23 августа
17:00. Хорватия – Азербайджан
19:30. Голландия – Румыния
22:30. Венгрия – Эстония
24 августа
20:00. Эстония - Хорватия
22:30. Румыния - Венгрия
25 августа
17:30. Азербайджан - Голландия
20:00. Эстония - Румыния
26 августа
20:00. Голландия - Хорватия
22:30. Венгрия - Азербайджан
27 августа
20:00. Голландия - Эстония
22:30. Румыния - Хорватия
28 августа
17:30. Азербайджан - Эстония
20:00. Хорватия - Венгрия
29 августа
17:30. Румыния - Азербайджан
20:00. Венгрия – Голландия
Şamo QuliyevАвтор новости