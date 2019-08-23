Женская сборная Азербайджана по волейболу вступает в борьбу на чемпионате Европы

Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, игры группы "С", в которую входит Азербайджан, пройдут в столице Венгрии Будапеште. Сборная под руководством Джованни Капрара сегодня проведет первую игру против сборной Хорватии. Встреча назначена на 17:00 по бакинскому времени.

Итальянский специалист задействует команду из 12 человек, в которую входят Яна Азимова, Кристина Ягубова, Шафагат Алышанова, Айшан Абдулазимова, Олена Гасанова, Мария Кирилюк, Одина Алиева, Елизавета Самедова, Анастасия Бессонова, Полина Рагимова, Маргарита Азизова и Баяз Алиева.

Наряду с Хорватией, в группу "С" входит также Голландия, Румыния и Эстония. Наша сборная примет участие в 8-м чемпионате Европы за свою историю. Сборная до сих пор не попадала в списки призеров континентального первенства, но дважды была к этому близка. В 2005 году, когда команда дебютировала, и в последнем чемпионате, который был проведён в нашей стране, сборная дошла до полуфинала, но удовлетворилась 4-м местом.

Отметим, что занявшие первые 4 места в групповом этапе команды выйдут в 1/8 финала. Если сборная сумеет этого добиться в соревновании, которое проводится в 31-й раз, она встретится с командами группы "А". Занявшие первые 7 мест в соревновании сборные пройдут в Европейский олимпийский квалификационный турнир. Победитель соревнования завоюет лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020.

Групповой этап

23-29 августа

Группа A (Турция, Анкара): Франция, Болгария, Сербия, Финляндия, Турция, Греция

Группа B (Польша, Лодз): Бельгия, Украина, Италия, Португалия, Польша, Словения

Группа C (Венгрия, Будапешт): Азербайджан, Хорватия, Голландия, Румыния, Венгрия, Эстония

Группа D (Словакия, Братислава): Швейцария, Германия, Беларусь, Россия, Словакия, Испания

Группа C



23 августа

17:00. Хорватия – Азербайджан

19:30. Голландия – Румыния

22:30. Венгрия – Эстония

24 августа

20:00. Эстония - Хорватия

22:30. Румыния - Венгрия

25 августа

17:30. Азербайджан - Голландия

20:00. Эстония - Румыния

26 августа

20:00. Голландия - Хорватия

22:30. Венгрия - Азербайджан

27 августа

20:00. Голландия - Эстония

22:30. Румыния - Хорватия

28 августа

17:30. Азербайджан - Эстония

20:00. Хорватия - Венгрия

29 августа

17:30. Румыния - Азербайджан

20:00. Венгрия – Голландия