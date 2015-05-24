​Женская сборная Азербайджана по волейболу победила Словакию

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Волейболистки сборной Азербайджана обыграли команду Словакии в первом матче финального раунда квалификации к чемпионату Европы, который пройдёт в Бельгии и Нидерландах с 26 сентября по 4 октября.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Азербайджане, завершилась победой хозяек площадки в трёх партиях — 3:0 (25:22, 25:18, 25:23). Ответная встреча пройдёт в Словакии 30 мая.

Женщины. Чемпионат Европы — 2015. Квалификация

Финал. Первый матч

Азербайджан — Словакия — 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).