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    Женская сборная Азербайджана по волейболу обыграла Украину в Золотой лиге Европы

    Встреча завершилась победой нашей сборной со счетом 3:0

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу вышла на последний матч группового этапа в Золотой лиге Европы. 

    Как сообщает Report, на встрече VI тура группы А команда встретилась со сборной Украины. Встреча завершилась победой нашей сборной со счетом 3:0. 

    Вопрос о том, выступит ли сборная Азербайджана в очередном этапе, станет известен после встреч Португалия-Болгария в группе А и Венгрия-Финляндия в группе Б. 

    Золотая лига Европы, VI тур

    6 июня

    18:00. Украина-Азербайджан 0:3 (28:30, 21:25, 23:25)

    Судьи: Ян Кртичка (Чехия), Андрей Ковальчук (Украина)

    Ивано-Франковск, спортзал Колледжа физкультуры.

    Отметим, что у Болгарии и Азербайджана 12, а у Украины 6 очков. Что касается Португалии, ей до сих пор не удалось завоевать очки. 

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