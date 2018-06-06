Женская сборная Азербайджана по волейболу обыграла Украину в Золотой лиге Европы

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу вышла на последний матч группового этапа в Золотой лиге Европы.

Как сообщает Report, на встрече VI тура группы А команда встретилась со сборной Украины. Встреча завершилась победой нашей сборной со счетом 3:0.

Вопрос о том, выступит ли сборная Азербайджана в очередном этапе, станет известен после встреч Португалия-Болгария в группе А и Венгрия-Финляндия в группе Б.

Золотая лига Европы, VI тур

6 июня

18:00. Украина-Азербайджан 0:3 (28:30, 21:25, 23:25)

Судьи: Ян Кртичка (Чехия), Андрей Ковальчук (Украина)

Ивано-Франковск, спортзал Колледжа физкультуры.

Отметим, что у Болгарии и Азербайджана 12, а у Украины 6 очков. Что касается Португалии, ей до сих пор не удалось завоевать очки.