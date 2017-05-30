Женская сборная Азербайджана по волейболу начинает борьбу за попуск на чемпионат мира

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют игры группы Е в рамках отборочного тура по европейском зоне к чемпионату мира 2018 года по женскому волейболу. Как сообщает Report, в данную группу наряду со сборной Азербайджана также вошли команды Голландии, Израиля, Дании и Норвегии.

Победитель борьбы в пять туров, которая состоится на Бакинском спортивном стадионе, получит прямой пропуск на мундиал в Японии. Занявшие второе место команды поборются за еще два пропуска. Сборную Азербайджана ждет напряженное соперничество.

Команда главного тренера Фаика Гараева после завоевания золотой медали на IV Играх исламской солидарности была на тренировочных сборах в Болгарии. В двух матчах против местной сборной команда Азербайджана проиграла со счетом 0:3 и 1:3. В первом туре противником будет сборная Норвегии.

Отборочный этап к чемпионату мира

Группа E

15:00. Дания - Голландия

Судьи: Михаил Темелис (Греция), Санья Миклосич (Сербия)

17:30. Азербайджан - Норвегия

Судьи: Сабине Витте (Германия), Роберто Борис (Италия)

20:00. Израиль – Украина

Судьи: Бруно Муха (Хорватия), Саша Станишич (Швейцария)