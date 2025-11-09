Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Командные
    • 09 ноября, 2025
    • 22:20
    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как передает Report, команда отличилась в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

    Национальная сборная финишировала третьей.

    VI Игры исламской солидарности плавание Женская сборная Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Последние новости

    23:00

    "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

    Футбол
    22:44

    Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

    Другие страны
    22:24
    Фото

    Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    22:20
    Фото

    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Командные
    22:16

    В Китае 10-минутный полет на воздушном такси будет стоить около $8

    Другие страны
    21:49

    Глава МВФ сочла, что Европа в большей степени работает на интересы США

    Другие страны
    21:25

    Пентагон предложил Минтрансу США своих авиадиспетчеров

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности – ОБНОВЛЕНО-4

    Карабах
    20:45

    Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна

    Другие страны
    Лента новостей