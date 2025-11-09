Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности
- 09 ноября, 2025
- 22:20
Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передает Report, команда отличилась в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Национальная сборная финишировала третьей.
