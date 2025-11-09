Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb
Komanda
- 09 noyabr, 2025
- 22:06
Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, komanda 4x200 metr məsafəyə sərbəst üsulla estafet yarışında fərqlənib.
Kişilərdən ibarət milli eyni məsafəyə mübarizədə 4-cü olub.
