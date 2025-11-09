İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Komanda
    • 09 noyabr, 2025
    • 22:06
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, komanda 4x200 metr məsafəyə sərbəst üsulla estafet yarışında fərqlənib.

    Kişilərdən ibarət milli eyni məsafəyə mübarizədə 4-cü olub.

    üzgüçülük İslamiada Bürünc medal
    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Son xəbərlər

    22:17

    Bessent: ABŞ-də şatdaun iqtisadi artıma ciddi təsir edə bilər

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın üç boksçusu İslamiadada finala yüksəlib

    Fərdi
    22:06

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət üzgüçülük yığması İslamiadada bürünc medal qazanıb

    Komanda
    21:55
    Foto

    "SFA Federasiya Kuboku 2025" uğurla başa çatıb

    Fərdi
    21:45

    Rusiyada azərbaycanlı yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    21:43

    Türkiyədə 80-dən çox şəxs qidadan zəhərlənib

    Region
    21:30

    Bakı-Qazax yolunda təmir səbəbindən avtomobillərin hərəkət istiqaməti dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    21:24

    KİV: BBC Trampın çıxışını saxtalaşdırdığına görə üzr istəməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    21:02
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada daha iki medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti