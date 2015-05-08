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    Завершился третий этап "Tour d`Azerbaidjan"

    Член азербайджанского клуба стал обладателем красной майки

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня завершился третий этап международной велогонки "Tour d` Azerbaidjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCİ).

    Как сообщает Report, велогонка стартовала у здания Исполнительной власти Габалинского района.

    Велосипедисты преодолели путь в 177,2 км по маршруту Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала.

    Сначала определился победитель первых промежуточных гонок спринт. Им стал член израильского клуба "Cycling Academy Tour" Даниэль Турек.

    Финиш был у здания ИВ Габалинского района. Победителем стал член ирландского клуба "An Post - Chain Reaction" Джошуа Томас Эдмондсон, преодолевший расстояние за 4 часа 7 минут 28 секунд.

    Второе место занял Марко Кумп из клуба Словении, а третье - член азербайджанской команды "Synergy Baku" Матей Мугерли. Оба спортсмена отстали от лидера на 1 секунду.

    Еще один член "Synergy Baku" -  Александр Суруткович стал обладателем красной майки, так как является королем горы, а Примош Роглич стал обладателем синей майки за лидерство в первых трех этапах соревнования.

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