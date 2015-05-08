Завершился третий этап "Tour d`Azerbaidjan"

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня завершился третий этап международной велогонки "Tour d` Azerbaidjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCİ).

Как сообщает Report, велогонка стартовала у здания Исполнительной власти Габалинского района.

Велосипедисты преодолели путь в 177,2 км по маршруту Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала.

Сначала определился победитель первых промежуточных гонок спринт. Им стал член израильского клуба "Cycling Academy Tour" Даниэль Турек.

Финиш был у здания ИВ Габалинского района. Победителем стал член ирландского клуба "An Post - Chain Reaction" Джошуа Томас Эдмондсон, преодолевший расстояние за 4 часа 7 минут 28 секунд.

Второе место занял Марко Кумп из клуба Словении, а третье - член азербайджанской команды "Synergy Baku" Матей Мугерли. Оба спортсмена отстали от лидера на 1 секунду.

Еще один член "Synergy Baku" - Александр Суруткович стал обладателем красной майки, так как является королем горы, а Примош Роглич стал обладателем синей майки за лидерство в первых трех этапах соревнования.