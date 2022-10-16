Завершился первый тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Завершился первый тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Завершились игры первого тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как сообщили Report в Федерации баскетбола, первый матч второго игрового дня состоялся между командами AAAF Xırdalan BK" и "Neftçi İK". Игра завершилась победой команды "Neftçi İK" с

https://static.report.az/photo/ce1018d0-5b67-3009-a6b7-0db98a0803c4.jpg https://static.report.az/photo/ce1018d0-5b67-3009-a6b7-0db98a0803c4.jpg

Завершились игры первого тура Азербайджанской баскетбольной лиги.



Как передает Report, первый матч второго игрового дня состоялся между командами "АААФ Хырдалан" и "Нефтчи".



Поединок завершился победой СК "Нефтчи" со счетом 80:77.



Самыми результативными игроками стали Девин Пуллум из "АААФ Хырдалан БК" (27 очков) и Мохсен Морадхани из "Нефтчи" (21 очко).



Остальные матчи тура принесли следующие результаты: "Гянджа" - "Олимпик Шеки" - 85:69, "Сабах" - "Зирвя Астара" - 69:61, "Сархадчи" - "НТД" - 71:77. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram