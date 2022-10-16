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Завершился первый тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Завершился первый тур Азербайджанской баскетбольной лиги Завершились игры первого тура Азербайджанской баскетбольной лиги. Как сообщили Report в Федерации баскетбола, первый матч второго игрового дня состоялся между командами AAAF Xırdalan BK" и "Neftçi İK". Игра завершилась победой команды "Neftçi İK" с
Командные
16 октября 2022 г. 00:44
Завершился первый тур Азербайджанской баскетбольной лиги

Завершились игры первого тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Report, первый матч второго игрового дня состоялся между командами "АААФ Хырдалан" и "Нефтчи".

Поединок завершился победой СК "Нефтчи" со счетом 80:77.

Самыми результативными игроками стали Девин Пуллум из "АААФ Хырдалан БК" (27 очков) и Мохсен Морадхани из "Нефтчи" (21 очко).

Остальные матчи тура принесли следующие результаты: "Гянджа" - "Олимпик Шеки" - 85:69, "Сабах" - "Зирвя Астара" - 69:61, "Сархадчи" - "НТД" - 71:77.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Basketbol Liqasında ilk tura yekun vurulub

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