    Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо

    • 07 декабря, 2025
    • 20:24
    Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.

    Как сообщает Report, в последний день турнира, прошедшего в Бакинском дворце спорта, состоялись командные соревнования.

    В женской категории победу одержала команда Шушинской детско-юношеской спортивной школы. Серебряные медали достались "Umbayev Sport Club", бронзовые - первой команде спортивного клуба "Нефтчи".

    Среди мужчин чемпионский титул завоевала команда "Kanokan-TT" ПКИК. Команды "Azəri-Cüdo" ИКИБ II, "Sərhədçi" ИМ и "Atilla" ИК разделили третье место.

