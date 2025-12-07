Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо
Командные
- 07 декабря, 2025
- 20:24
Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо.
Как сообщает Report, в последний день турнира, прошедшего в Бакинском дворце спорта, состоялись командные соревнования.
В женской категории победу одержала команда Шушинской детско-юношеской спортивной школы. Серебряные медали достались "Umbayev Sport Club", бронзовые - первой команде спортивного клуба "Нефтчи".
Среди мужчин чемпионский титул завоевала команда "Kanokan-TT" ПКИК. Команды "Azəri-Cüdo" ИКИБ II, "Sərhədçi" ИМ и "Atilla" ИК разделили третье место.
Последние новости
20:47
Президент Узбекистана помиловал сотни человекДругие страны
20:24
Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдоКомандные
20:09
Welt: Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адресДругие страны
19:53
Фото
Начался визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:49
Фото
Эмин Амруллаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университетаНаука и образование
19:37
Глава подразделения чипов хочет покинуть AppleБизнес
19:12
СМИ: Вашингтон готовит возможный саммит лидеров Израиля и ЕгиптаДругие страны
18:53
Президент Израиля: Прошение Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядкеДругие страны
18:33