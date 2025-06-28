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Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы В столице Северной Македонии Скопье завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров.
Командные
28 июня 2025 г. 23:42
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

В столице Северной Македонии Скопье завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, национальная команда Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с шестью медалями: 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг), Зейд Алескеров (60 кг) взяли золото, Нармин Агамирзазаде (48 кг) - серебро, Гюльшан Гусейнова (44 кг) и Лейла Алекберова (48 кг) - бронзовые медали.

В итоге наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете по количеству наград высшей пробы, а первое место - среди юношей. Награду за второе место принял тренер нашей юношеской сборной Ниджат Шихализаде.

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