Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на чемпионате Европы

В столице Северной Македонии Скопье завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров.

В столице Северной Македонии Скопье завершились индивидуальные соревнования чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает Report, национальная команда Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с шестью медалями: 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

Анар Гулиев (50 кг), Расул Ализаде (55 кг), Зейд Алескеров (60 кг) взяли золото, Нармин Агамирзазаде (48 кг) - серебро, Гюльшан Гусейнова (44 кг) и Лейла Алекберова (48 кг) - бронзовые медали.

В итоге наша сборная заняла второе место в общекомандном зачете по количеству наград высшей пробы, а первое место - среди юношей. Награду за второе место принял тренер нашей юношеской сборной Ниджат Шихализаде.