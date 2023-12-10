Японский бейсболист подписал самый крупный контракт в истории спорта

Японец Сёхей Охтани подписал контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) "Лос-Анджелес Доджерс".

Японец Сёхей Охтани подписал контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) "Лос-Анджелес Доджерс".

Как передает Report , об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Соглашение с Охтани, по информации телеканала ESPN, рассчитано на 10 лет. За это время игрок заработает $700 млн.

Данный контракт стал самым крупным в истории мирового спорта. Прежний рекорд был установлен в июле 2020 года в американском футболе, когда квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс подписал 10-летнее соглашение с командой на сумму $503 млн.

Охтани 29 лет, ранее он играл за команду "Лос-Анджелес Эйнджелс". Японец является очень редким примером двустороннего игрока в современном бейсболе.