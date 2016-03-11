WADA: Мельдоний обнаружили в допинг-пробах 60 спортсменов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Запрещенный с 1 января 2016 года мельдоний обнаружили в допинг-пробах 60 спортсменов. Как сообщает Report со ссылкой на The New York Times, об этом заявил официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бен Николс.

"По состоянию на понедельник у нас было 60 положительных результатов. Количество этих случаев продолжает расти", — заявил Бен Николс.

В употреблении допинга уличили восьмерых российских спортсменов, в том числе теннисистку Марию Шарапову, а также шведскую спортсменку Абебу Арегави, борца-вольника из Грузии Давида Модзманашвили и украинских биатлонистов Ольгу Абрамову и Артёма Тищенко.