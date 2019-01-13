Впервые чемпионат мира по волейболу пройдёт в двух странах

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Польша и Нидерланды примут женский чемпионат мира по волейболу в 2022 году.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

«…Мы провели очень конкурентный процесс подачи заявок и единогласно решили, что совместная заявка Нидерландов и Польши была лучшей заявкой на чемпионат мира по волейболу среди женщин в 2022 году…» – заявил президент FIVB Ари Граса.

Чемпионаты мира по волейболу проводятся раз в четыре года, при этом соревнования ни разу не проходили в двух странах.

Ранее сообщалось, что Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.