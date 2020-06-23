Волейболистки "Азеррейл" остались в России

Две волейболистки азербайджанского клуба "Азеррейл" остались в России.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Фамиль Агаев.

Специалист рассказал, что Анастасия Мерцалова и Валерия Кондратьева находятся в соседней стране.

Ф.Агаев подчеркнул, что другие игроки, присоединившиеся к команде в новом сезоне, еще не могут приехать в Азербайджан из-за закрытых границ.

Отметим, что "Азеррейл" продлил контракт с Анастасией Мерцаловой и Валерией Кондратьевой, которые играли в команде и в прошлом сезоне.