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Волейболистки "Азеррейл" остались в России

Волейболистки "Азеррейл" остались в России

Две волейболистки азербайджанского клуба "Азеррейл" остались в России.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Фамиль Агаев.

Специалист рассказал, что Анастасия Мерцалова и Валерия Кондратьева находятся в соседней стране. 

Ф.Агаев подчеркнул, что другие игроки, присоединившиеся к команде в новом сезоне, еще не могут приехать в Азербайджан из-за закрытых границ.

Отметим, что "Азеррейл" продлил контракт с Анастасией Мерцаловой и Валерией Кондратьевой, которые играли в команде и в прошлом сезоне.

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