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Волейболистка сборной Азербайджана выступит за белорусский клуб

Волейболистка сборной Азербайджана выступит за белорусский клуб

Игрок сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Азизова будет выступать за белорусский клуб "Минчанка".

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, 27-летняя спортсменка будет защищать честь клуба в сезоне 2020/2021.

С 2012-го по 2017 год Маргарита Азизова выступала в команде "Телеком Баку", была вице-чемпионкой (2016) и победительницей чемпионата Азербайджана (2017). Также в ее послужном списке - выступления в чемпионатах Турции и Польши.

Комментируя свой выбор в пользу многократных чемпионок Беларуси, спортсменка отметила: "Я очень рада перейти в "Минчанку", много хорошего слышала о клубе и следила за ним в Суперлиге, интересная команда. К тому же всегда хотела играть в российском чемпионате".

Как сообщается, в белорусском клубе Маргарита Азизова будет выступать под 10-м номером.

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