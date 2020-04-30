Волейболистка сборной Азербайджана выступит за белорусский клуб

Игрок сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Азизова будет выступать за белорусский клуб "Минчанка".

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, 27-летняя спортсменка будет защищать честь клуба в сезоне 2020/2021.

С 2012-го по 2017 год Маргарита Азизова выступала в команде "Телеком Баку", была вице-чемпионкой (2016) и победительницей чемпионата Азербайджана (2017). Также в ее послужном списке - выступления в чемпионатах Турции и Польши.

Комментируя свой выбор в пользу многократных чемпионок Беларуси, спортсменка отметила: "Я очень рада перейти в "Минчанку", много хорошего слышала о клубе и следила за ним в Суперлиге, интересная команда. К тому же всегда хотела играть в российском чемпионате".

Как сообщается, в белорусском клубе Маргарита Азизова будет выступать под 10-м номером.