Волейболистки Турции стали победительницами чемпионата Европы

В Брюсселе (Бельгия) состоялся матч за первое место чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Сербии (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).

В Брюсселе (Бельгия) состоялся матч за первое место чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Сербии (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).

Как передает Report, таким образом, победительницами турнира впервые в истории стали волейболистки из Турции, обладательницами серебряных медалей – спортсменки из Сербии, а бронзовые призеры – команда Нидерландов.

В турнире принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Предыдущими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводились в четырех разных странах одновременно.