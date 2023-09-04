О нас

Волейболистки Турции стали победительницами чемпионата Европы

Волейболистки Турции стали победительницами чемпионата Европы В Брюсселе (Бельгия) состоялся матч за первое место чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Сербии (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).
Командные
4 сентября 2023 г. 01:03
Волейболистки Турции стали победительницами чемпионата Европы

В Брюсселе (Бельгия) состоялся матч за первое место чемпионата Европы по волейболу среди женщин, в котором сборная Турции в пяти партиях обыграла национальную команду Сербии (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).

Как передает Report, таким образом, победительницами турнира впервые в истории стали волейболистки из Турции, обладательницами серебряных медалей – спортсменки из Сербии, а бронзовые призеры – команда Нидерландов.

В турнире принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала. Предыдущими чемпионками Европы являются итальянки. Это уже третье подряд первенство, на котором соревнования проводились в четырех разных странах одновременно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyənin voleybol millisi ilk dəfə Avropa çempionu olub

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi